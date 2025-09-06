Поисково-спасательная операция после землетрясения завершена в Афганистане

Фото: ТАСС/AP/Wahidullah Kakar

Поисково-спасательная операция после землетрясения в Афганистане завершена, рассказал губернатор провинции Кунар Кудратулла Абу Хамза телеканалу Al Jazeera.

Он добавил, что число погибших составляет 2 204 человека. Пострадали около 4 000 человек.

Землетрясение произошло в Афганистане 31 августа, его магнитуда составила 6,2. Очаг залегал на глубине 10 километров, а толчки ощущались от Кабула до столицы Пакистана Исламабада.

Власти страны обратились к России за помощью в устранении последствий. В ответ в российском МИД указали, что страна прорабатывает этот запрос по линии профильных ведомств.

В то же время в ООН заявили, что из-за сокращения финансирования у организации не хватает ресурсов для оказания гуманитарной помощи жителям, пострадавшим от стихийного бедствия. Представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Индрика Ратватте отмечал, что пострадать от землетрясения могли более 100 тысяч жителей.

