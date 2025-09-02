Более 100 тысяч человек могли пострадать от землетрясения в Афганистане

Фото: AP Photo/Wahidullah Kakar

Более 100 тысяч жителей Афганистана могли пострадать от землетрясения на востоке страны, заявил представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Индрика Ратватте. Его слова приводит ТАСС.

Он также указал, что из-за сокращения финансирования у ООН не хватает ресурсов для оказания гуманитарной помощи жителям, пострадавшим от стихийного бедствия.

При этом непосредственно затронуты последствиями землетрясения оказались около 12 тысяч граждан Афганистана, уточнила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"В том числе в районах Чавкай и Нургал, Чапа Дара, Дара-е-Печ и Ватапур в провинции Кунар, а также в городе Джалалабад, районах Бехсуд и Куз Кунар в провинции Нангархар, районах Алингар, Мехтарлам и Каргайи в провинции Лагман", – указано в заявлении ВОЗ.

В качестве экстренной помощи в зону бедствия направлены более 23 тонн лекарств и медицинских товаров, на место также выехали три мобильные медицинские бригады организации.

Однако главными препятствиями для доставки помощи остаются заблокированные дороги и продолжающиеся подземные толчки, а также логистические трудности, которые связаны с удаленностью населенных пунктов, указано в заявлении.

Землетрясение произошло в Афганистане 31 августа, его магнитуда составила 6,2. Очаг залегал на глубине 10 километров, а толчки ощущались от Кабула до столицы Пакистана Исламабада.

По последним данным, в результате землетрясения погибли 1 411 человек, пострадали 3 124. Кроме того, сейсмоактивность привела к разрушению 5 412 домов.

Местные власти приступили к проведению спасательной операции, для помощи пострадавшим мобилизованы сотни людей. Кроме того, Афганистан обратился к России за помощью в устранении последствий землетрясения. В ответ в российском МИД указали, что страна прорабатывает этот запрос по линии профильных ведомств.

