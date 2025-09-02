02 сентября, 13:39Происшествия
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1,4 тыс человек
Фото: ТАСС/EPA/SAMIULLAH POPAL
Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 1 411 человек, заявил официальный представитель "Талибана" (внесено в список террористических организаций в РФ) Хамдулла Фитрат в социальной сети X.
По его словам, от подземных толчков также пострадали 3 124 человека. Кроме того, сейсмоактивность привела к разрушению 5 412 домов.
О землетрясении в 50 километрах от афганского города Джелалабад стало известно 31 августа. Магнитуда явления составляла 6,2. Очаг залегал на глубине 10 километров, а толчки ощущались от Кабула до столицы Пакистана Исламабада.
После землетрясения местные власти приступили к проведению спасательной операции, для помощи пострадавшим были мобилизованы сотни людей.
Афганистан обратился к России за помощью в устранении последствий землетрясения. Москва по линии профильных ведомств прорабатывает вопрос о направлении срочной гуманитарной помощи.