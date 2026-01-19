Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Москве до 22 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве до вечера четверга, 22 января, будет действовать желтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Согласно предупреждению, неблагоприятные погодные условия сохранятся до 21:00, опасность представит скользкое покрытие на дорогах. Аналогичный режим погодной опасности введен и на территории Московской области.

Ранее сообщалось, что усиление морозов до минус 25 градусов ожидается в Москве в ближайшие выходные, 24 и 25 января. До среды, 21-го числа, температура в мегаполисе будет колебаться в пределах минус 7 – минус 5 градусов.

С середины недели морозы начнут усиливаться, температура может опуститься до минус 20–25 градусов ночью. Примечательно, что осадков в эти дни не ожидается.