AFP: 2 человека погибли и еще 15 пострадали при землетрясении в Афганистане

Фото: depositphotos/vchalup2

Двое детей погибли и еще как минимум 15 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,0 на востоке Афганистана. Об этом сообщает AFP.

По информации журналистов, дети погибли во время обрушения одного из зданий.

Подземные толчки произошли вечером 31 августа в 50 километрах к северо-востоку от афганского города Джелалабада, согласно данным европейского средиземноморского сейсмологического центра. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Землетрясение ощущалось на территории от Кабула до столицы Пакистана Исламабада.

Ранее землетрясение магнитудой 6,0 произошло в районе Каспийского моря, у побережья РФ. Толчки зафиксировали в 41 километре к северо-западу от Дербента в республике Дагестан.

Позже в МЧС подтвердили, что сейсмособытие ощущалось по всей территории Дагестана, однако погибших и разрушений в регионе не выявлено. Звонки с жалобами от жителей не поступали, а объекты соцкультбыта продолжили функционировать в штатном режиме.