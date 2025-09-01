Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:33

Происшествия
Главная / Новости /

AFP: 2 человека погибли и еще 15 пострадали при землетрясении в Афганистане

Два ребенка погибли при землетрясении в Афганистане – СМИ

Фото: depositphotos/vchalup2

Двое детей погибли и еще как минимум 15 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,0 на востоке Афганистана. Об этом сообщает AFP.

По информации журналистов, дети погибли во время обрушения одного из зданий.

Подземные толчки произошли вечером 31 августа в 50 километрах к северо-востоку от афганского города Джелалабада, согласно данным европейского средиземноморского сейсмологического центра. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Землетрясение ощущалось на территории от Кабула до столицы Пакистана Исламабада.

Ранее землетрясение магнитудой 6,0 произошло в районе Каспийского моря, у побережья РФ. Толчки зафиксировали в 41 километре к северо-западу от Дербента в республике Дагестан.

Позже в МЧС подтвердили, что сейсмособытие ощущалось по всей территории Дагестана, однако погибших и разрушений в регионе не выявлено. Звонки с жалобами от жителей не поступали, а объекты соцкультбыта продолжили функционировать в штатном режиме.

Новости мира: в Турции произошло землетрясение магнитудой 3,2

Читайте также


происшествияза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика