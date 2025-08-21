Ощутимое землетрясение произошло на Курильских островах

Фото: 123RF/albund

Ощутимое землетрясение было зафиксировано в районе Курильских островов, сообщила пресс-служба филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба" Российской академии наук (ФИЦ ЕГС РАН).

Подземные толчки произошли в 08:25 по сахалинскому времени (00:25 по московскому времени) в четверг, 21 августа, в 74 километрах юго-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан на глубине 41 километра под морским дном.

Магнитуда сейсмической активности составила 4,5. Толчки силой 2–3 балла могли ощутить на Шикотане и Кунашире.

Также 21 августа произошло землетрясение на Камчатке. Жители Петропавловска-Камчатского почувствовали подземные толчки силой до 3 баллов. По данным ученых, очаг землетрясения находился на глубине 51 километра в Тихом океане.