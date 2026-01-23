Президент ОАЭ встретился с главами делегаций РФ, США и Украины в Абу-Даби

Фото: ТАСС/AP/Evgenia Novozhenina

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился с главами делегаций России, США и Украины, которые прибыли в Абу-Даби для переговоров. Об этом сказано в заявлении, которое опубликовало эмиратское информационное агентство WAM.

Лидер ОАЭ пожелал всем сторонам успехов и положительных результатов, которые поспособствуют завершению украинского конфликта.

Переговоры в Абу-Даби с участием представителей России, США и Украины начались 23 января.

Владимир Путин дал конкретные инструкции российской делегации. Группу от России возглавил начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба Игорь Костюков.

В свою очередь, Штаты на переговорах представляют специальный посланник президента и его зять Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии Дэн Дрисколл и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на переговорах будет обсуждаться вопрос Донбасса.