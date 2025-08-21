На Камчатке снова произошло ощущаемое землетрясение

Фото: 123RF/destinacigdem

Жители Петропавловска-Камчатского почувствовали подземные толчки силой до трех баллов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

По информации ученых, очаг подземных толчков находился на глубине в 51 километр в Тихом океане, эпицентр – в 71 километре от Петропавловска-Камчатского.

Инструментальная активность составила до трех баллов. В данный момент уточняется магнитуда.

До этого землетрясение магнитудой 5 баллов было зафиксировано на Камчатке в воскресенье, 17 августа. Подземные толчки зафиксировали в 214 километрах от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр явления залегал на глубине 19,4 километра.