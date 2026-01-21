Самолет Трампа после вылета в Давос развернулся из-за выявленных неполадок

Фото: ТАСС/AP/Julia Demaree Nikhinson

Самолет президента США Дональда Трампа возвращается обратно на авиабазу Эндрюс после выявления неполадок в работе электрооборудования. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что Трамп планировал вылететь в Давос. В какой-то момент в салоне для журналистов ненадолго погас свет, но экипаж не дал никаких пояснений по этому поводу.

На авиабазе американский лидер сменит самолет и вылетит в Швейцарию другим бортом.

Ранее Трамп заявил, что согласился провести встречу с разными сторонами по вопросу Гренландии на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе. По его словам, до этого он провел очень хороший телефонный разговор с генсеком НАТО Марком Рютте по данному вопросу.