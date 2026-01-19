Психолог Соловьева: продление работы детсада до 20:00 не навредит психике детей

В Общественной палате РФ предложили продлить работу детских садов до 20:00. Что необходимо для реализации инициативы, как это коснется воспитателей и отразится на психике ребенка, в материале Москва 24.

Необходимая мера

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Детские сады в России необходимо перевести на удлиненный рабочий график, до 20:00. Об этом заявила зампредседателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина.

Эксперт пояснила, что нынешнее расписание детских садов давно устарело и неудобно для работающих мам и пап, поэтому требуется его модернизация.



Наталья Москвитина замглавы комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Это необязательно должны быть воспитатели на местах, но хотя бы нянечки, младший персонал должен обеспечить безопасность ребенка и возможность его нахождения вне дома.

Москвитина добавила, что в некоторых случаях рассчитывать на помощь бабушек и дедушек тоже не приходится. Многие из них работают и точно так же привязаны к определенному расписанию. Более того, расхождение в графиках детских садов и родителей напрямую отражается на демографической ситуации, уверена эксперт.

Ранее Владимир Путин во время "Прямой линии" также отметил, что необходимо продлевать часы работы детсадов.



Владимир Путин президент РФ Надо увеличивать количество часов, когда ребенок находится в детском саду или в яслях. Условно, не до 18:00, а продлить этот срок пребывания.

Президент подчеркнул, что данная мера потребует увеличения количества педагогических работников и воспитателей. По его мнению, если потребуется, нужно предусмотреть дополнительные ставки.

После этого зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая подчеркнула, что в данном вопросе есть несколько подводных камней, сообщает Life.ru.

Она объяснила, что решить проблему можно двумя способами: сократить рабочее время родителям или продлить работу детских садов.

"Даже если мы Федеральным законом примем, что у родителей детей дошкольного возраста рабочий день должен заканчиваться не позже пяти часов (я сейчас совершенно фантазирую), мы тем самым можем поставить родителей детей дошкольного возраста не совсем в одинаковые условия с теми, кто не является родителем", – пояснила Буцкая.

Такая мера, по ее мнению, считается положительной дискриминацией и усложняет трудоустройство таким родителям.

Реальный запрос

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В целом инициатива не является чем-то принципиально новым, сказала в разговоре с Москвой 24 член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, в Советском Союзе разновозрастных детей, которых вовремя не успевали забирать родители, собирали в одну вечернюю группу.

"Сегодня подход должен быть выборочным: там, где есть реальный запрос от жителей (например в крупных городах), где дорога до детского сада занимает много времени, можно рассмотреть организацию дежурных групп до 20:00", – пояснила эксперт.

Депутат уверена, что в первую очередь для реализации идеи потребуется оплата сверхурочных часов одного воспитателя, который будет оставаться с детьми.



Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Это, если будет востребовано, может быть компенсировано либо через родительскую плату, либо через оформление как трудовой обязанности с соответствующей доплатой. В целом такой подход не создаст значительной финансовой нагрузки на учреждение.

Кроме того, эксперт напомнила о круглосуточных группах и детских садах, с возможностью ночевки. Они, по ее мнению, были исторически востребованы в ведомственных садах, например, в период сельхозработ или на предприятиях со сменным графиком.

"На сегодняшний день подобные решения могут быть актуальны для конкретных муниципалитетов с особыми условиями труда населения, но требуют учета местной специфики и запросов семей", – уточнила она.

Бессараб подчеркнула, что вопрос гибкого графика работы детских садов целесообразно решать на уровне местного самоуправления, без необходимости изменений в федеральном законодательстве.

При этом детский психолог Елизавета Соловьева отметила, что продление работы сада до 20:00 само по себе не станет негативным фактором для психики ребенка.

"Ключевое значение имеет организация этого времени, которое должно быть спокойным и расслабляющим. Идеальными форматами могут стать свободная игра, прогулка или чтение книг, что позволит ребенку мягко завершить день и подготовиться к отдыху", – подчеркнула она.

Психолог добавила, что одним из важнейших условий является сохранение режима. Ребенок, по ее мнению, должен быть дома так, чтобы успеть пообщаться с родителями и лечь спать не позднее 21:00–22:00, так как это важно для здорового развития.



Елизавета Соловьева детский психолог Чтобы малыш не расстраивался из-за позднего ухода из сада, важно спокойно и без чувства вины объяснить ему причину.

По словам Соловьевой, родителю стоит сфокусироваться на качестве, а не количестве времени: полностью посвятить вечер ребенку, интенсивно общаясь и играя, тем самым компенсируя более короткий период совместного пребывания.

"Что касается круглосуточных садов, они исторически были и остаются вынужденной мерой для семей в особых обстоятельствах, например, для одиноких родителей со сменным графиком. Это выбор меньшего из зол, когда альтернатива заключается в том, чтобы оставить ребенка одного", – сказала эксперт.

Помимо этого, для развития детей необходимы кружки и секции: здесь они приобретают новые знания и формируют важные навыки. Главное, чтобы в распорядке дня у ребенка было личное время, когда он может заниматься только тем, чем хочет, заключила психолог.