Диетолог Писарева: еда всухомятку повышает у школьников риск развития гастрита

В Госдуму планируют внести законопроект о бесплатном горячем питании для всех школьников. Как это повлияет на здоровье детей и кто из учеников уже имеет на это право, разбиралась Москва 24.

Накормят каждого?

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Обеспечить всех школьников бесплатным одноразовым полноценным горячим питанием предложили глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов и первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев. Законопроект вскоре будет внесен в нижнюю палату парламента, сообщило РИА Новости со ссылкой на документ.

Его авторы убеждены, что мера снизит риски развития у детей заболеваний и сформирует привычки здорового питания, а также повысит их работоспособность, развитие и успеваемость.





Дмитрий Гусев депутат Госдумы Здоровье школьников напрямую связано с качественным питанием. Сегодня ученики средних и старших классов часто ограничиваются бутербродами, сладостями или газировкой. Мы предлагаем гарантировать каждому школьнику горячее питание хотя бы раз в день. Это инвестиция в здоровье и работоспособность детей, а значит, в будущее страны.

При этом член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с Москвой 24 отметила, что реализовать эту инициативу на сегодняшний день непросто.

"Есть трудности с бюджетом, он дефицитный. Это все ляжет на регионы, а у них сейчас достаточно своих проблем. Безусловно, мы придем к этому, но когда для этого будут возможности", – отметила депутат.

В то же время они напомнила, что на сегодняшний день во всех российских школах горячее питание предоставляется за счет федерального бюджета каждому ребенку с первого по четвертый класс. Никаких заявлений для этого родителям писать не нужно.

"Что касается старшеклассников, в абсолютном большинстве регионов есть бесплатное горячее питание для семей, в которых воспитываются трое и более детей. Старшему при этом не должно быть больше 18 лет. Либо 23, если он обучается по очной форме в образовательной организации, имеющей лицензию. Тогда младшие дети имеют право на льготу", – пояснила Бессараб.

Кроме этого, в некоторых субъектах, в том числе Москве, предоставляют горячие обеды для детей участников специальной военной операции. Также в столичном и ряде других регионов бесплатно кормят в школе детей-инвалидов и ребят из малообеспеченных семей. Для этого необходимо подать заявление через МФЦ, "Госуслуги", а иногда и просто директору школы, рассказала парламентарий.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Плюс потребуется приложить подтверждающие документы. Например, если это многодетная семья, то свидетельства о рождении несовершеннолетних детей и справку о составе семьи, плюс копии. Если это ребенок участника СВО, то справку из военкомата. Если с особенностями здоровья, то медицинское заключение.

Однако депутат обратила внимание на проблему школьных буфетов и комбинатов питания, которые распределяют еду в учреждении. По ее словам, если ребенку запрещено есть те или иные продукты по состоянию здоровья, готовить для него отдельно в большинстве случаев не станут. В то же время, когда такая возможность существует, детям в этом не отказывают.

Но в целом здесь ответственность лежит именно на родителях: они должны проинструктировать ребенка доступным языком, что можно, а что и почему нельзя. Ведь он может съесть что-то запрещенное для него не только в столовой, но и во время перемены, отметила Бессараб.

Только на пользу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дети проводят в школе большую часть дня, особенно в старших классах. Если они будут все это время питаться только всухомятку, высок риск проблем с ЖКТ и конкретно гастрита. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева.





Ирина Писарева врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Обед позволяет избежать длительных перерывов между приемом пищи и обеспечивает растущий организм необходимыми питательными веществами. Конечно, должно быть первое блюдо: например, теплый суп, чтобы подготовить пищеварительную систему. Затем второе: прекрасно подойдет сочетание белкового продукта и сложных углеводов. Например, мясо, рыба, птица и крупы, на гарнир – овощи или макароны. Плюс напиток: чай, морс, вода, компот.

По словам диетолога, для школьника перерывы в еде не должны превышать 3,5–4 часов. Более длительные промежутки могут привести к падению уровня сахара, что проявится слабостью, головокружением и снижением уровня концентрации.

"В целом же оптимальным считается 4–5-разовый прием пищи: завтрак, обед, ужин и 1 или 2 полезных перекуса. Такой график поддерживает энергию и уровень сахара, а также предотвращает переедания", – отметила Писарева.





Ирина Писарева врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Какие перекусы можно взять с собой в школу: яблоки, бананы, мандарин, морковные палочки, огурцы, сладкий перец. Также нужен источник белка: сэндвич с запеченным мясом и сыром, ролл из лаваша с курицей, яйца вкрутую, возможно, сырники или запеканка.

Поддержать уровень энергии ребенку поможет смесь орехов или сухофруктов, цельнозерновые крекеры или батончики без сахара, перечислила диетолог.

При этом врач рекомендовала отказаться от сладких йогуртов, глазированных сырков, чипсов, фастфуда, шоколадных батончиков и газировки. Помимо вреда, это пустые калории, которые не дают длительного насыщения, заключила Писарева.

