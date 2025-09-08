Психолог Игонина посоветовала не платить детям за хорошие оценки в школе

Некоторые родители практикуют материальное поощрение школьников за хорошие оценки, считая это эффективным методом. Так ли это на самом деле, разбиралась Москва 24.

Труд: правило и исключение

Логика родителей, поощряющих детей, проста: школа – это работа, а за нее принято платить. Однако такая практика опасна, отметила в разговоре с Москвой 24 специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина.

Она отметила, что в целом материальное поощрение детей действительно работает, но имеет побочные эффекты. Важно понимать разницу: взрослые трудятся на работе и получают за это зарплату, а школа – это труд ребенка для самого себя. Плата за оценки и домашние дела провоцирует детей связывать учебу с деньгами, что создает неправильное представление о работе и подменяет истинные мотивы обучения желанием получить вознаграждение, подчеркнула она.

Немного о "нужной" мотивации

Мотивация, по словам Игониной, – одна из главных движущих сил в жизни каждого, но без потребности ее не существует. И чем она значимее, тем сильнее проявляется готовность тратить силы и время на ее удовлетворение. Психолог назвала несколько потребностей, которые поддерживают учебную мотивацию ребенка.

Познавательная – позволяет удовлетворять естественное любопытство.

Социальная – хорошая успеваемость обеспечивает уважение и авторитет среди одноклассников.

Эмоциональная – помогает получать позитивные эмоции и укреплять самооценку, когда ребенок преодолевает трудности и достигает поставленных целей.

Самоуважение – успешный ученик регулярно получает одобрение в виде хороших оценок и похвалы от учителей и родителей. Потребность в саморазвитии связана с тем, что образовательный процесс интересен ребенку, ему хочется постоянно расширять кругозор.



Екатерина Игонина специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения Когда происходит подмена понятий, то целью становится не получение знаний и преимуществ, которые они дают, а деньги. И чтобы получить их, ребенок может применять нечестные методы: списывать, исправлять оценки, прогуливать уроки, где можно получить двойку.

Специалист отметила, что финансовое поощрение учебы и выполнения домашних обязанностей может привести к негативным последствиям в будущем. Кроме того, если ребенок привыкает получать плату за уборку в своей комнате или вынос мусора, он вряд ли сделает это безвозмездно, даже если родители заболеют или окажутся в трудном материальном положении.

Торгово-денежные отношения

Когда взрослые превращают домашние обязанности или успехи в школе в товар, они незаметно подменяют доверительные отношения с ребенком рыночной сделкой. Вместо безусловной поддержки и эмоциональной близости семья рискует стать площадкой для обмена: "ты – мне оценку, я – тебе деньги". Так исчезает ценность совместных усилий, а любовь и гордость близких начинают измеряться в рублях, отметила Игонина.

"Тариф за годовую пятерку по географии в 8-м классе вряд ли будет равен цене за сданный ЕГЭ или поступление в вуз. Прежде чем начать платить, родителям стоит подумать, готовы ли они к бесконечному повышению ставок", – добавила эксперт.

Она отметила, что у желания получать деньги за учебу и нежелания убирать за собой всегда есть причины. Если ребенок охотно делает дела исключительно за плату, дело не в лени или физической неспособности. Вместо того чтобы "откупаться", стоит разобраться в проблеме. Школа – это старт для познания детьми своих способностей и раскрытия талантов, а заменяя путь развития денежным поощрением, родители сами приводят к тому, что ребенок будет думать только о деньгах.

Бесплатная психологическая поддержка доступна по круглосуточному телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) или 8 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.

