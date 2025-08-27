Эксперт Ульянов предупредил о популярных способах "развода" детей через онлайн-игры

Мошенники начали создавать поддельные сайты образовательных платформ для взлома "Госуслуг" пользователей, сообщили СМИ. Какие еще схемы используют аферисты для кражи данных и денег у детей, разбиралась Москва 24.

Посмотрел оценки – потерял данные

Злоумышленники активизировались в преддверии нового учебного года. Помимо сайтов с подозрительными предложениями вроде "покупки формы по ГОСТ", "добавить ребенка в класс" или "получить льготы", мошенники создают фишинговые страницы, которые каким-либо образом "необходимы" для учебного процесса, сообщила "Российская газета".

Например, специалисты обнаружили подготовку мошеннической схемы, которая связана с регистрацией в "Электронном дневнике". Преступники копируют дизайн официальных образовательных платформ, чтобы таким образом получить доступ к персональным данным пользователей. Для убедительности злоумышленники размещают реалистичные инструкции и ссылки, чтобы мотивировать авторизовываться через портал "Госуслуги".



Виктория Варламова руководитель отдела защиты компании, предоставляющей услуги по аутсорсингу информационной безопасности Это еще больше укрепляет доверие к фишинговым страницам. В итоге мошенники могут получить доступ к учетной записи пользователя.

Такие ссылки могут распространяться через мессенджеры и электронную почту под видом обновления информации, предупреждают эксперты.

При этом распознать настоящие образовательные платформы все же можно: они всегда перенаправляют на официальный домен gosuslugi.ru при авторизации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). На фальшивых сайтах, наоборот, форма входа лишь имитирует оригинальную, оставаясь на том же поддельном домене.

Ранее в России предложили ужесточить контроль за привязкой телефонных номеров к "Госуслугам" для борьбы с мошенниками.​​​​​​​ Согласно новым правилам, номера, через которые граждане регистрируются или входят в информационные системы госорганов, будут проверять на принадлежность. Если окажется, что номер не закреплен за владельцем, его отвяжут от учетной записи.

Инструмент влияния

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов напомнил в разговоре с Москвой 24, что для злоумышленников дети – не совсем целевая аудитория, так как у несовершеннолетних низкая платежеспособность, а мошеннические схемы нацелены именно на получение средств.

"Дети выступают как инструмент выманивания денег у родителей. При этом обмануть ребенка достаточно легко, поскольку у него не до конца сформирована психика", – объяснил эксперт.



Владимир Ульянов IT-эксперт Кроме того, у подростков формируются увлечения и потребности, но финансируют их пока только родители. Поэтому детей интересуют сценарии с возможностью заработать или получить что-то "на халяву", чем и пользуются мошенники. Даже небольшие суммы – сотни или тысячи рублей – могут заставить ребенка пойти на поводу у злоумышленников.

Поэтому, как правило, недоброжелатели предлагают легкие схемы для получения дохода, например, выполнить какие-то базовые действия на компьютере или с телефона, что кажется детям вполне доступным, и они на это "клюют". Подростки охотно устанавливают программы, которые воруют данные, передают их третьим лицам или даже крадут деньги, подчеркнул IT-эксперт.

"Также схемы развода часто связаны с онлайн-играми: например, во внутреннем чате или на сторонних форумах ребенку могут предложить улучшить своего героя, купить какие-то предметы или собрать средства для клана. Сначала суммы могут быть небольшими, но, так как дети сильно вовлечены, из них вытягивают все больше денег", – заключил Ульянов.

При этом директор Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Александр Шарамок в беседе с Москвой 24 отметил, что за действиями детей в Сети обязаны следить бдительные родители.

"У ребенка не должно быть серьезных полномочий на выполнение финансовых операций, по крайней мере на его телефоне. При этом родители должны проводить разъяснительные беседы, объясняя, что в случае обращений неизвестных или подозрительных рассылок ребенок должен связаться со взрослыми", – указал эксперт.

Он добавил, что также необходимо быть предельно внимательным, переходя на сайты.





Александр Шарамок директор Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Например, чтобы распознать фишинговые сайты, которые в том числе маскируют под "Электронный дневник", нужно обращать внимание на ссылки. Как правило, они видоизменены, но эти модификации незначительны. Например, если на оригинальном сайте используется "i", то мошенники могут заменить ее на "y" или другие знаки, схожие по виду или звучанию. В некоторых случаях злоумышленники даже не заморачиваются и просто создают ссылку с другим названием сайта, так как не все ее проверяют.

Эксперт напомнил, что внешний вид официального сайта тоже стараются максимально копировать.

Если же ребенок столкнулся с рассылкой на телефон или почту, то должен обратить внимание на то, как у него запрашивают информацию. Когда это происходит чересчур навязчиво или неестественно, нужно обратиться ко взрослым, которые разберутся в ситуации, заключил Шарамок.

В свою очередь, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев советовал соблюдать еще несколько несложных правил безопасности:

ставить родительские фильтры;

заблокировать опасные ресурсы;

регулярно проверять у ребенка историю браузера.

Кроме того, имеет смысл установить ограничения по времени на игры и соцсети, заключил он.