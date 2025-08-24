Привязанные к "Госуслугам" номера начнут проверять в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сотовые номера россиян, которые используются для получения госуслуг, начнут проверять на актуальность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство.

Согласно документу кабмина, речь идет о случаях, когда люди при помощи телефона регистрируются или авторизуются в информационных системах госорганов. Теперь номера будут проверять на принадлежность гражданам. Если указанному человеку номер не принадлежит, то его открепят от учетной записи.

Данной задачей будут заниматься Минцифры, Минфин, МВД, Минэкономразвития, Роскомнадзор и ФСБ. Правительство ожидает, что это поможет в борьбе с мошенниками.

Ранее депутаты от партии "Новые люди" Антон Ткачев, Ярослав Самылин и Амир Хамитов предложили создать единый бесплатный короткий номер для оперативного сообщения о случаях телефонного мошенничества. По мнению авторов инициативы, действующая система уведомлений о злоумышленниках остается "сложной и фрагментированной", из-за чего пострадавшим приходится самостоятельно определять, в какое ведомство обратиться – в полицию, банк, к оператору связи или в Роскомнадзор.

Тем временем кибермошенники стали обманывать россиян, обещая прибыль от инвестиций, предупредили в МВД.

Сначала человеку предлагают получить большую прибыль от "инвестиций" или "выигрыша", а когда тот хочет забрать деньги, аферисты заявляют о проблеме. Под предлогами "комиссии" или "антифрод-проверки" они требуют от жертвы перевести средства.