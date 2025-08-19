В ГД предложили ввести короткий номер для сообщений о мошенниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Депутаты от партии "Новые люди" Антон Ткачев, Ярослав Самылин и Амир Хамитов направили главе Минцифры России Максуту Шадаеву предложение создать единый бесплатный короткий номер для оперативного сообщения о случаях телефонного мошенничества, сообщает ТАСС со ссылкой на текст соответствующего письма.

В обращении говорится, что указанное ведомство совместно с Центробанком и правоохранительными органами ведет системную работу по защите россиян от телефонных аферистов, в частности, через внедрение системы "Антифрод". Однако масштаб угрозы остается значительным, уточнили парламентарии.

Владимир Путин на коллегии МВД в марте указал, что в прошлом году ущерб от кибермошенничества достиг 200 миллиардов рублей, напомнили депутаты. По данным ЦБ, телефонное и СМС-мошенничество до сих пор преобладает среди всех способов получения доступа к деньгам (более 45%). Две три граждан регулярно сталкиваются с подобными звонками.

Ткачев, Самылин и Хамитов сочли целесообразным рассмотреть возможность создания единого короткого номера для сообщений о мошенничестве.

"Поступившая информация может автоматически направляться по компетенции. Техническая и правовая база для этого уже существует, что доказывает успешный опыт запуска короткого номера 122", – говорится в письме.

По мнению авторов инициативы, действующая система уведомлений о мошенничестве остается "сложной и фрагментированной", из-за чего пострадавшим приходится самостоятельно определять, в какое ведомство обратиться – в полицию, банк, к оператору связи или в Роскомнадзор.

Тем временем кибермошенники стали обманывать россиян, обещая прибыль от инвестиций, предупредили в МВД.

Сначала человеку предлагают получить большую прибыль от "инвестиций" или "выигрыша", а когда тот хочет забрать деньги, аферисты заявляют о проблеме. Под предлогами "комиссии" или "антифрод-проверки" они требуют от жертвы перевести средства.