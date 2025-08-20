Мошенники начали притворяться членами приемной комиссии московских школ

Фото: 123RF/sasun1990

В Москве появились мошенники, которые звонят детям и притворяются представителями приемной комиссии школ, предупредила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Как рассказали в ведомстве, злоумышленники звонят несовершеннолетним и заявляют о якобы необходимости подтвердить номер телефона в системе или пройти регистрацию на школьном портале. Для этого они просят назвать код из СМС.

Администрация школы ни при каких обстоятельствах не может запрашивать личные данные. Передавать конфиденциальные сведения третьим лицам для дальнейшего использования запрещено, уточнили в министерстве и рекомендовали в случае поступления подобных звонков прекратить общение и положить трубку.

В то же время мошенники стали обходить блокировки антифрод-систем, создавая ситуацию, при которой человек сам им перезванивает. Аферисты вводят потенциальную жертву в тревожное состояние, отправляя сообщения о "срочной проблеме" и используя поддельные документы. Затем они указывают свой контактный номер якобы для помощи.