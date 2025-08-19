МВД предупредило о новой схеме мошенников с "обратным звонком"

Фото: 123RF/estradaanton

Мошенники обходят блокировки антифрод-систем, создавая ситуацию, при которой человек сам перезванивает злоумышленникам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Одна из актуальных тактик – заставить гражданина самого набрать номер мошенников. Это позволяет обходить системы банковской и цифровой безопасности, рассчитанные на блокировку входящих сомнительных звонков", – добавили в управлении.

Злоумышленники вводят человека в тревогу, отправляя сообщения, где говорится о срочной проблеме, при этом используя поддельные документы. Затем указывают свой контактный номер, который якобы должен помочь решить проблему, сообщили в ведомстве.

Часто аферисты сообщают жертве о взломе аккаунта на портале "Госуслуги" или о проблемах с оплатой ЖКУ. Подчеркивается важность незамедлительного решения вопроса, например, срочно нужно переоформить банковские документы или карту, а для этого нужно связаться со "специалистом". Сообщение может прийти на электронную почту или в мессенджере, но бывают случаи, когда мошенники кладут письмо с подобным содержанием в почтовый ящик, отметили в УБК.

"Ключевое: "Перезвоните срочно по номеру". Почему это опасно? Человек сам инициирует контакт: антифрод-системы не видят входящего звонка от мошенника, который можно заблокировать", – добавили в МВД.

Человек, который сам совершает звонок, больше верит в то, что ему помогут, отметили в УБК.

Ранее стало известно, что мошенники могут менять контакты прямо в телефонах россиян. Для этого они используют файл .vcf, который содержит информацию о контакте. Когда человек получает этот файл и открывает его на смартфоне, система предлагает сохранить контакт в адресную книгу.