Эксперт Силаев: мошенники придумали новую схему обмана со школьной формой

Фото: 123RF/ribalka

В преддверии первого сентября аферисты начали создавать фейковые сайты со школьной формой, где продается одежда, которая "соответствует стандартам". Это делается, чтобы похищать данные банковских карт родителей, пишет Агентство "Москва", ссылаясь на эксперта Юрия Силаева.

Еще один способ обмана – звонки и сообщения. Злоумышленники по телефону представляются учителями или кем-либо из администрации школы и предлагают оформить бесплатное питание или обновить электронный журнал, после чего просят персональные данные, коды из СМС или перевод денег, добавил эксперт.

Другая схема обмана – взлом аккаунтов родителей в мессенджерах. Родителям приходят сообщения о сборах на нужды класса или экстренных платежах.

"Перед началом учебного года появляется множество поддельных сайтов, предлагающих "скидки" на канцтовары, электронику и другие товары для школы. Они имитируют известные маркетплейсы, но после оплаты товар не приходит, а деньги исчезают", – уточнил Силаев.

Основная целевая аудитория мошенников – родители первоклассников. Злоумышленники делают упор на невнимательности и эмоциях, которые связаны с подготовкой к школе.

Ранее в МВД рассказали, как вычислить курьера от мошенников по кодовым словам. Кроме того, в ведомстве отметили, что такие курьеры часто используют пароли, которые могут отличаться.