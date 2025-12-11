Лавров призвал США объяснить задержание танкера около Венесуэлы

Фото: kremlin.ru

Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на то, что США объяснят ситуацию с задержанием танкера у берегов Венесуэлы. Его слова передает ТАСС.

"Здесь слишком мало информации, потому что я не знаю, как Соединенные Штаты рассматривают венесуэльскую ситуацию, кроме того, что президент (Дональд – Прим. ред.) Трамп публично говорил, требуя смены режима или добровольного ухода (президента Венесуэлы Николаса Мадуро – Прим. ред.) в отставку, но компания Chevron работает в Венесуэле, покупает венесуэльскую нефть", – подчеркнул глава ведомства.

По словам Лаврова, Москва выступает за то, чтобы обсуждения по вопросу борьбы с наркотрафиком и обеспечению морской безопасности проводились коллективно, а не так, чтобы членов мирового сообщества ставили перед фактом односторонних действий.

Ранее Трамп заявил, что американские военные захватили нефтяной танкер у берегов Венесуэлы. Глава Белого дома подчеркнул, что Штаты оставят эту нефть себе. Также он пообещал позже раскрыть информацию о владельце танкера.

В ответ на это Венесуэла обвинила США в совершении акта международного пиратства и призвала мировое сообщество осудить захват ее нефтяного танкера.

