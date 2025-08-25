МВД назвало основные признаки фишинговых ссылок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подозрительными ссылками считаются те, где указано больше одного адреса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Например, если URL-адрес выполнен в виде https://bank.ru/rd.php?gг=https://zlo.ru, то эта ссылка ведет на мошеннический ресурс. Также стоит обращать внимание на сайты, где есть цифры или символ @, например http://179.148.232.27 или http://bank.ru@zlo1.ru.

Опасными можно считать те ссылки, где в начале адреса есть www, но нет точки, либо стоит дефис. Сюда же можно отнести URL с http или https, но без ://. Если адрес сайта при наведении на него курсора выглядит по-другому, то на это тоже стоит обратить внимание. Например, в тексте письма стоит tele4.ru, но сама ссылка ведет на teie4.ru.

Фишинговая ссылка может быть даже неактивной – в этом случае мошенники надеются на то, что их жертва скопирует и вставит ее в браузер. Стоит обращать внимание на URL, где одна из букв заменена на цифру. Например, когда вместо буквы "O" стоит цифра "0" либо вместо "l" (малая "L") стоит "I" (большая "i") или "b" вместо "d".

Подозрительные ссылки могут приходить не только через электронную почту, но и через соцсети, мессенджеры, СМС, чаты на сайтах знакомств и так далее. Поэтому в МВД призвали граждан быть осторожными и бдительными.

Ранее в полиции рассказывали, что мошенники начали похищать деньги россиян под предлогом трудоустройства. Сначала жертве предлагают пройти обучение и стажировку, где имитируется реальная работа. После получения заработка человека просят оплатить "налоговые сборы" или "вернуть переплату" на указанную карту. После перевода средств связь обрывается.

