МВД РФ фиксирует резкий рост звонков мошенников с международных номеров

МВД России фиксирует резкий рост звонков мошенников с международных номеров через сотовую связь, рассказали ТАСС в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Рост составляет до 83%. Кроме того, злоумышленники тестируют альтернативные приложения для обхода блокировок, например FaceTime и мессенджера MАХ, но основным способом связи становится сервис Google Meet.

В ведомстве объяснили, что интерес к этой компании связан с двумя факторами: сложностью расследований и широкой распространенностью приложения.

"Оперативное получение информации от американской компании Google для расследования уголовных дел практически невозможно. Это защищает коммуникации преступников. Кроме того, широкая распространенность приложения – приложение Google Meet предустановлено на большинстве смартфонов с Android, что упрощает мошенникам задачу – у многих пользователей оно уже есть, и не требуется долго уговаривать человека установить "неизвестное" приложение", – подчеркнули в киберполиции.

Ранее в МВД РФ рассказали, что мошенники начали использовать новую схему обмана.

Сначала злоумышленник уверяет потенциальную жертву в том, что городские телефоны могут отключаться и предлагает перейти на другую линию без потери номера и изменений оплаты по тарифному условию, после чего обещает подготовить необходимые документы.

Через несколько дней с жертвой связываются якобы правоохранители и работники Центробанка РФ, которые говорят, что человек общался с аферистами, которые скопировали его голос и получили доступ к банковским счетам. Мошенники советуют "задекларировать" все наличные средства, и для этого нужно передать их "сотруднику" для зачисления на безопасный счет.

