МВД рассказало о новой мошеннической схеме с использованием голоса

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

Дистанционные мошенники начали использовать новую схему обмана, при которой сначала они действуют от имени меняющих городские телефоны операторов телекоммуникационной компании, а затем – лжесиловиков, якобы помогающих сохранить деньги на банковских счетах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

Согласно данным ведомства, неизвестный звонит потенциальной жертве и представляется оператором телекоммуникационной компании. После этого он сообщает, что городские телефоны будут отключаться, предлагает перейти на другую линию без потери номера и изменений оплаты по тарифному условию. Затем злоумышленник обещает подготовить необходимые документы и направить их по почте.

На втором этапе, как уточнило МВД, через несколько дней с жертвой связываются псевдоправоохранители и лжеработники Центробанка РФ. Они говорят, что ранее человек общался с аферистами, которые скопировали голос и получили доступ к банковским счетам. Мошенники советуют жертве "задекларировать" все наличные средства, для чего нужно передать их сотруднику для зачисления на безопасный счет.

Между тем мошенники стали обходить блокировки антифрод-систем, создавая ситуацию, при которой человек сам им перезванивает. Аферисты вводят потенциальную жертву в тревожное состояние, отправляя сообщения о "срочной проблеме" и используя поддельные документы. Затем они указывают свой контактный номер якобы для помощи.

Часто аферисты сообщают жертве о взломе аккаунта на портале "Госуслуги" или о проблемах с оплатой ЖКУ.

