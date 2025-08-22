МВД предупредило россиян о мошенниках в сфере трудоустройства

Фото: depositphotos/Elnur_

Мошенники начали похищать деньги россиян под предлогом трудоустройства, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Как рассказали в ведомстве, злоумышленники создают фиктивную компанию с привлекательными вакансиями. Через мессенджеры вроде Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) жертве предлагают пройти якобы обучение и стажировку, в ходе которых имитируется реальная работа.

После получения условного заработка человека просят оплатить "налоговые сборы" или "вернуть переплату" на указанную карту. После перевода средств связь обрывается.

По данным МВД, в этой схеме зачастую используется рассылка писем или сообщений с предложением работы в якобы международной компании. При этом акцент делается на гибкий график и высокую зарплату. Кроме того, предлагается пройти короткое "тестирование" или собеседование в мессенджерах для создания видимости легитимности.

"Жертву регистрируют на фейковом корпоративном портале, где она выполняет простые задания <...>. Это формирует доверие и иллюзию заработка", – пояснили в управлении.

Ведомство напомнило, что легитимные работодатели не требуют оплаты за трудоустройство или оформление документов. Гражданам рекомендовали остерегаться вакансий, где общение происходит только в мессенджерах без личных встреч и официальных договоров. Кроме того, россияне могут проверить компанию через официальные источники, например ФНС.

Любые просьбы перевести деньги под предлогом "возврата с зарплатой" являются мошенничеством, подчеркнули в МВД.

