21 января, 11:32

Технологии

Робот-уборщик "Пиксель" следит за порядком в столичных парках

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Беспилотный робот-уборщик "Пиксель" следит за порядком в столичных парках, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Робота создала московская компания "Автономика", резидент кластера "Ломоносов", а первые экземпляры появились в 2023 году. В 2024–2025 годах Московский инновационный кластер, подведомственный департаменту предпринимательства и инновационного развития, провел эксперимент по круглогодичной роботизированной уборке.

"Пиксели" следили за порядком в парках 50-летия Октября, а также у прудов "Радуга", "Ходынское поле", "Кузьминки-Люблино" и "Сокольники". Их успешно протестировали на территориях общей площадью 618 гектаров – они обеспечивают качественную уборку всех твердых покрытий и выполняют примерно 50% операций, включая уборку снега и промывание дорожек.

Навесное оборудование позволяет "Пикселю" работать в любое время года, при этом потребность в соответствующем персонале сокращается на 30%. Сейчас робот проводит регулярную уборку в нескольких городских парках, а также инновационном центре "Сколково".

Роботы были разработаны, полностью сконструированы и собраны в Москве. Они сочетают современный дизайн, а также передовые технологии и инновационные решения. "Пиксель" развивает скорость до 10 километров в час и работает до 16 часов в сутки с промежуточными подзарядками. За это время он может убрать до 2 гектаров территории, что в 2,5 раза больше, чем без его использования.

Особое внимание уделили безопасности – разработчики оснастили робота многосенсорной системой навигации и технологией компьютерного зрения, чтобы "Пиксель" мог ориентироваться в пространстве и избегать столкновений.

В 2026 году применение инновационной техники планируют расширить и протестировать новые виды навесного оборудования – например, воздуходувка для листвы и хвои. Помимо этого, робота планируют использовать в других отраслях, таких как строительство, благоустройство и ремонтные работы.

"Пиксель" может решать проблему нехватки трудовых ресурсов, а также открывает широкие возможности для освоения новых профессий, поскольку люди с ограниченной мобильностью могут управлять роботом удаленно. В то же время внедрение технологий позволяет цифровизировать и автоматизировать процессы уборки, обеспечить полный контроль над выполнением задач и сэкономить расходные материалы.

Ранее сообщалось, что роботы активно помогают специалистам московских коммунальных и инженерных служб, они находят протечки и чистят засоры. Современные технологии, которые используются в сфере городского хозяйства, помогают сделать работы более качественными и безопасными, а также сократить сроки их выполнения.

технологиигород

