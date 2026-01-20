Безэкипажный катер для безопасности на воде разработали в столице

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В столице разработали безэкипажный катер в рамках запроса МВД России и по заказу правительства Москвы. Он предназначен для обеспечения безопасности на водных объектах, передает портал мэра и правительства города.



Разработку программного обеспечения (ПО) и тестирование катера второго поколения с отечественным корпусом осуществляла команда транспортного комплекса Москвы. Специалисты создали опытный образец и проверили на нем возможности автономного движения и обхода препятствий.

Также создатели катера оценили, как он обследует гидротехнические сооружения на наличие посторонних предметов, видит ли людей в воде. Кроме того, специалисты отработали сбрасывание спасательного круга с удержанием позиции у человека, а также связь с диспетчером.

Была протестирована система фиксации превышения скорости судов и наличия у них регистрационных знаков, а также ЧС на судах, включая задымление и столкновение, отработана возможность пресечения правонарушений через громкоговорители и постоянное видеонаблюдение в режиме реального времени.

Ожидается, что в навигацию 2026 года отработают также катера для экологического мониторинга акватории Москвы-реки. Кроме прочего, эксперты изучат рельеф и строение дна, оценят качество воды, выявят загрязнения и определят объем донных отложений.



"В 2026 году планируем организовать серийное производство безэкипажных катеров на Московской верфи", – сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В целом в этом году в Москве произведут до 10 катеров, из которых 5 предназначены для МВД России. Еще 5 плавсредств будут использовать для экологического патрулирования, что позволит обеспечить безопасность и реагирование в акватории. В 2027 году ожидается поставка еще 15 безэкипажных катеров.

Ранее Владимир Путин и Сергей Собянин дали старт тестированию первого в стране беспилотного поезда метро модели "Москва-2024". Запуск состоялся на территории электродепо "Аминьевское".

Испытания беспилотного поезда начались на Большой кольцевой линии (БКЛ). На первом этапе поезд будет двигаться без пассажиров, а для наблюдения за работой системы и обеспечения безопасности в кабине будет находиться машинист.

