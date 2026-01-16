Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 22:05

Экономика

Путин поручил правительству составить план внедрения беспилотных технологий

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Владимир Путин поручил правительству разработать план внедрения беспилотных технологий в ключевые отрасли экономики. Указ он озвучил в ходе совещания по развитию автономных систем.

Вместе с тем глава государства обратился к администрации президента и кабмину с просьбой предоставить предложения по повышению эффективности управления отраслью автономных систем. Он пояснил, что такие меры направлены на улучшение координации между министерствами, ведомствами, регионами, технологическими компаниями и научными организациями в области автономных систем.

Выступая на совещании, лидер страны также обратил внимание на важность внедрения беспилотных технологий для замещения низкоквалифицированного и опасного труда. По его словам, это не только позволит повысить производительность и качество жизни граждан, но и также создать условия для экономики с высокими зарплатами.

"И, конечно, важно оценить потребности секторов экономики в беспилотниках как с точки зрения объема, так и их характеристик, чтобы технологический бизнес понимал среднесрочные перспективы рынка, планировал инвестиции и расширение производства", – продолжил Путин.

Помимо этого, российский президент отметил, что успешные практики Москвы в области создания экономики автономных систем следует распространить и на другие регионы России.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин отмечал, что Россия планирует выйти в мировые лидеры по развитию искусственного интеллекта. Кроме того, он обратил внимание на необходимость ухода от зарубежных поставщиков в сфере ИИ для того, чтобы обеспечить себе независимость и укрепить собственную безопасность.

Читайте также


властьэкономикатехнологии

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика