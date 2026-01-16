Путин поручил правительству составить план внедрения беспилотных технологий

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Владимир Путин поручил правительству разработать план внедрения беспилотных технологий в ключевые отрасли экономики. Указ он озвучил в ходе совещания по развитию автономных систем.

Вместе с тем глава государства обратился к администрации президента и кабмину с просьбой предоставить предложения по повышению эффективности управления отраслью автономных систем. Он пояснил, что такие меры направлены на улучшение координации между министерствами, ведомствами, регионами, технологическими компаниями и научными организациями в области автономных систем.

Выступая на совещании, лидер страны также обратил внимание на важность внедрения беспилотных технологий для замещения низкоквалифицированного и опасного труда. По его словам, это не только позволит повысить производительность и качество жизни граждан, но и также создать условия для экономики с высокими зарплатами.

"И, конечно, важно оценить потребности секторов экономики в беспилотниках как с точки зрения объема, так и их характеристик, чтобы технологический бизнес понимал среднесрочные перспективы рынка, планировал инвестиции и расширение производства", – продолжил Путин.

Помимо этого, российский президент отметил, что успешные практики Москвы в области создания экономики автономных систем следует распространить и на другие регионы России.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин отмечал, что Россия планирует выйти в мировые лидеры по развитию искусственного интеллекта. Кроме того, он обратил внимание на необходимость ухода от зарубежных поставщиков в сфере ИИ для того, чтобы обеспечить себе независимость и укрепить собственную безопасность.