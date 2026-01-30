"Три Солнца" могут взойти над Подмосковьем из-за морозов

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

"Три Солнца" могут взойти в небе над Подмосковьем в преддверии аномальных морозов. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Синоптик пояснила, что данное оптическое явление называется "ложное Солнце", при котором на небе при восходе или закате появляются дополнительные солнечные диски. В некоторых случаях можно наблюдать два или даже три таких "Солнца".

"Это оптическое явление возникает, когда над регионом господствует очень холодный воздух и в атмосфере высокая влажность. Образуются мелкие кристаллики льда, и солнечный свет преломляется через них. <...> В принципе, такое возможно, может быть, не в самой Москве, а в Подмосковье или близлежащих районах, где будет пик холода", – уточнила Позднякова.

Аномально холодная погода зафиксировалась в Москве 30 января. Морозы продлятся 3 февраля. Со слов метеорологов, среднесуточная температура воздуха может быть на 7–12 градусов ниже климатической нормы, а в ночные часы может похолодать до минус 25 градусов.

При этом самым холодным днем с начала зимы станет воскресенье, 1 февраля. Днем москвичей ожидает до минус 17 градусов.