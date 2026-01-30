Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Москва согласилась на просьбу президента США Дональда Трампа воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров", – отметил он.

Ранее Трамп заявлял, что попросил Владимира Путина о том, чтобы Вооруженные силы России (ВС РФ) на неделю воздержались от определенных ударов по Украине из-за "экстраординарного холода". По словам американского лидера, Путин ответил положительно на его просьбу.

Затем стали появляться сообщения о якобы договоренностях об "энергетическом перемирии" между Москвой и Киевом. В Кремле эту информацию комментировать отказывались.

Позже президент Штатов подчеркнул, что очень ценит согласие РФ приостановить удары. Он указывал, что российская сторона уже перестала наносить удары по Киеву и другим украинским городам.