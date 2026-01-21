Форма поиска по сайту

21 января, 12:46

Общество
Врач Миргородская: ожог роговицы можно получить в солнечную зимнюю погоду

Россиян предупредили о риске "снежной слепоты" в солнечную погоду

Фото: 123RF.com/fabrikacrimea

Солнечные зимние дни представляют угрозу для зрения, так как отраженные от снега лучи могут оставить ожог роговицы или конъюнктивы. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала врач-офтальмолог, офтальмохирург Светлана Миргородская.

"Мы привыкли носить летом солнцезащитные очки с ультрафиолетовым фильтром – на море или на природе, и это кажется естественным. При этом ультрафиолет так же отражается от снега, и достаточно сильно", – отметила специалист.

Она подчеркнула, что привычка надевать солнцезащитные очки в зимнюю погоду встречается крайне редко. Однако именно это способно уберечь от ожога роговицы или конъюнктивы, которое иначе называется "снежной офтальмией" или "снежной слепотой".

Основными признаками состояния являются светобоязнь, слезотечение и блефароспазм (выраженное желание зажмуриться. – Прим. ред.). В особо серьезных случаях наблюдаются отек роговицы, дефекты в виде эрозий эпителия и даже более глубокие язвы.

По словам офтальмолога, проблема дает о себе знать не сразу. До появления первых симптомов обычно проходит примерно от 30 минут до нескольких часов. При этом на первых этапах человек способен решить проблему самостоятельно, ограничив нахождение у источника ультрафиолета.

При выраженном дискомфорте необходимо обратиться за помощью к офтальмологу, а также соблюдать рекомендации по профилактике. Наиболее простым способом защиты глаз, как пояснила врач, является ношение очков, горнолыжных масок и визоров с ультрафиолетовым фильтром в диапазоне UVA 350–380, а в горах – UVA 400.

Ранее врач Зарема Тен рассказала, какими последствиями для здоровья может обернуться игра в снежки. Наибольшую опасность, по словам медика, представляют снежки, внутри которых сформировалась льдинка.

Такой "снаряд" может попасть человеку в голову или глаз, приведя к серьезным проблемам, включая черепно-мозговые травмы или перелом носа.

