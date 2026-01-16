Форма поиска по сайту

16 января, 11:49

Общество
Врач Тен: попадание снежка в глаз может обернуться потерей зрения

Врач рассказала, какими последствиями для здоровья может обернуться игра в снежки

Фото: 123RF.com/yanalyso

Попадание снежка в глаз чревато серьезными последствиями вплоть до потери зрения. Об этом в беседе с News.ru рассказала терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен.

По словам специалиста, внутри снежка может сформироваться ледяная сердцевина, способная нанести серьезную травму.

"Снежок, особенно с ледяной сердцевиной или утрамбованный до состояния льда, превращается в твердый снаряд. Его ударная сила может быть сравнима с ударом камнем", – рассказала Тен.

Врач отметила, что пострадать могут во время зимних игр не только глаза. Также возможны черепно-мозговые травмы, повреждения ушей или переломы носа. Важно, по ее словам, не целиться в лицо, а также прохожих и машины.

Ранее врач рассказала, какие продукты укрепляют иммунитет и помогают сохранить бодрость зимой. Среди таких специалист отметила продукты, насыщенные витаминами А, С и D, а также богатые кальцием, магнием и насыщенными жирами.

Кроме того, на ежедневной основе следует употреблять полезные жиры, чтобы тело получало необходимые калории и энергию. Они содержатся в орехах, семечках и оливковом масле.

