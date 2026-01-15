Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 11:12

Общество
Главная / Новости /

Терапевт Ким: насыщенные витаминами А, С и D продукты помогают сохранять бодрость зимой

Врач рассказала, какие продукты укрепляют иммунитет и помогают сохранить бодрость зимой

Фото: depositphotos/06photo

Продукты, насыщенные витаминами А, С и D, а также богатые кальцием, магнием и насыщенными жирами, способствуют улучшению самочувствия и поддержанию крепкого здоровья зимой, когда организм перешел в "энергосберегающий режим". Об этом рассказала врач-терапевт ГКБ № 15 Ольга Ким в телеграм-канале столичного Депздрава.

По словам специалиста, в холодное время года важно включать в рацион цитрусы, бананы, картофель, чеснок, морковь, семена льна, бобовые и другие продукты, богатые витаминами и минералами.

Кроме того, на ежедневной основе следует употреблять полезные жиры, чтобы тело получало необходимые калории и энергию. Их основным источником являются оливковое масло, топленое масло (гхи), грецкие орехи, миндаль, тыквенные и подсолнечные семечки.

"Рыба: лосось, скумбрия, сельдь, тунец – богаты омега-3 жирными кислотами. <...> Авокадо – источник полезных мононенасыщенных жиров (полезно для здоровья сердца)", – добавила терапевт.

Немалую пользу организму зимой могут принести горячие напитки. К примеру, травяной чай с добавлением лимона или имбиря, а также различные компоты и морсы из ягод.

При этом важно тщательно следить за количеством употребляемого сахара. Потребность в нем естественным образом повышается в холодную пору, отметила специалист, однако незнание меры чревато плохими последствиями для здоровья.

Нутрициолог Алла Макарова в беседе с "Радио 1" уточнила, что к изменению привычек следует подходить серьезно. Включение полезных продуктов и грамотное разделение приемов пищи лишь на время не принесут должного результата.

Она предложила отказаться от жестких диет, после которых нередко происходит срыв и ухудшение состояние организма из-за голодовок, и вместо этого раз и навсегда поменять отношение к еде.

"Формула успеха проста: привычное здоровое питание + питьевой режим + сон + движение. Когда это становится нормой, исчезает стресс от праздников или случайных срывов", – подчеркнула Макарова.

Ранее врач-эндокринолог первой категории Мария Матвеева предупредила, что резкое снижение веса в короткие сроки чревато гастритом, а в некоторых случаях и облысением. Она отметила, что безопасное похудение составляет 5–10% от массы тела за 3–6 месяцев.

"Миллион вопросов": диетолог рассказала, как восстановить организм после праздников

Читайте также


обществоеда

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика