Врач Матвеева: резкое похудение может вызвать облысение и гастрит

Фото: depositphotos/stockasso

Стремительное снижение веса в короткие сроки, например перед праздниками, может привести к облысению и гастриту, сообщила Агентству "Москва" врач-эндокринолог первой категории, диетолог Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья Мария Матвеева.

Она отметила, что безопасное похудение составляет 5–10% от массы тела за 3–6 месяцев.

"При этом важно учитывать сочетание нормальной физической нагрузки и полноценного питания", – сказала Матвеева.

По словам эксперта, долгосрочные методы снижения веса, в частности элементы биохакинга, могут быть полезны. Это включает разнообразие питательных веществ, контроль калорийности с учетом расхода энергии, гибкость рациона и исключение продуктов, которые организм не переносит.

Как считает Матвеева, такой подход позволяет подобрать удобный режим питания, учитывая возраст, пол, физическую активность, сезонность и общее состояние здоровья.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала, что средиземноморская и DASH-диеты помогают похудеть за 2 месяца на 4–8 килограммов. По ее словам, упор нужно сделать на овощи и фрукты, кисломолочные продукты, цельнозерновые крупы и физическую активность.

Павлюк подчеркнула, что важно не жестко ограничивать себя краткосрочно, а перейти на правильное питание постоянно. Для поддержания веса после похудения диетолог рекомендует не сидеть за столом весь праздник, есть не более часа, начинать трапезу с белка и делать паузы для движения, чтобы не перегружать желудок.