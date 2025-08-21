ЦБ назвал признаки мошенничества при снятии наличных в банкоматах

Фото: 123RF/nsit0108

Центробанк России определил девять признаков мошеннических операций при снятии денег в банкоматах. Об этом сообщается в телеграм-канале регулятора.

Как напомнили в ЦБ, с 1 сентября банки обязаны проверять, не находится ли человек под воздействием мошенников или не совершает ли операцию злоумышленник.

В частности, одним из признаков мошенничества Банк России назвал нехарактерное для человека поведение при снятии денег. Например, это может быть непривычное время суток, нетипичная сумма или местонахождение банкомата.

Также банки обратят внимание, если:



запрос на выдачу средств был сделан несвойственным клиенту способом;

изменялась активность телефонных разговоров как минимум за шесть часов до операции;

росло количество СМС с новых номеров.

Еще один признак – снятие денег в течение суток после оформления кредита или займа или увеличение лимита на выдачу наличных. Кроме того, привлечет внимание банка и перевод на свой счет более 200 тысяч рублей по Системе быстрых платежей (СБП) со своего счета в другом банке или досрочное закрытие вклада.

Другим признаком мошенничества считается смена номера телефона для авторизации в интернет-банке, получение информации об изменении характеристик телефона или наличие на устройстве вредоносных программ.

"Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате – до 50 тысяч рублей в сутки", – уточнили в ЦБ.

При этом снять более крупную сумму все еще можно будет в отделении банка.

Ранее россиянам рекомендовали минимизировать лишние переводы с карты на карту. Как сообщал юрист Дмитрий Кваша, алгоритмы банковских систем для отслеживания подозрительных транзакций очень часто "цепляют" обычных граждан. теперь за все транзакции, включая переводы денег друзьям или родственникам, могут запросить пояснение.

