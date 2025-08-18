"Известия": общественники предложили установить лимит подросткам на операции по картам

Фото: 123RF/champlifezy

Общественники предложили законодательно ограничить операции по переводу и получению денег для несовершеннолетних суммой в 100 тысяч рублей. Этот лимит может быть увеличен только законным представителем подростка, сообщает газета "Известия" со ссылкой на "Народный фронт".

По данным общественников, этим летом около 20% телефонных мошенничеств произошло против детей от 12 до 19 лет. Аферисты представляются классными руководителями, завучами, психологами и прочими лицами. Затем они просят подростков провести дистанционный обыск квартиры или передать им сообщение с телефонов родителей.

Помимо установки лимита на операции, в "Народном фронте" также призвали активизировать просветительскую работу с детьми и подростками, в том числе с участием сотрудников МВД и профессиональных экспертов.

Ранее в полиции предупредили, что кибермошенники начали обманывать россиян, обещая прибыль от инвестиций. При этом когда гражданин хочет забрать деньги, злоумышленники заявляют о проблеме. Под предлогом "комиссии", "антифрод-проверки", "разблокировки счета" или "встречного перевода получателю" от жертвы требуют перевести деньги.

Кроме того, мошенники начали использовать файл .vcf для того, чтобы поменять контакты прямо в телефоне россиян. Злоумышленники прячут .vcf под видом срочного уведомления от Банка России, службы доставки или знакомых. При переходе по ссылке аферисты могут записать в телефонную книгу новый контакт или заменить старый.

