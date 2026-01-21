Форма поиска по сайту

21 января, 12:25

Политика

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что отныне Европа живет в мире "грубой силы"

Фото: ТАСС/ЕРА/JESSICA LEE

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента, заявила, что ЕС живет в мире "грубой силы".

"Европа должна ускорить свой рывок к независимости. Евросоюз достаточно силен, чтобы формировать свой мир", – заявила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что глобальные изменения происходят быстрее прежних представлений о миропорядке, поэтому нельзя терять время, и призвала ускорить процесс милитаризации ЕС.

Кроме того, глава Еврокомиссии заявила о намерении активнее заключать новые торговые соглашения, чтобы обеспечить Евросоюз необходимыми ресурсами.

Ранее фон дер Ляйен сообщила, что в 2026 году ее команда намерена продолжить работу по "полной мобилизации исключительного потенциала" Европы и будет и дальше отстаивать европейские ценности.

Комментируя эти слова, спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил сожаление в связи с заявлениями главы Еврокомиссии. По его словам, фон дер Ляйен фактически пообещала "еще усерднее работать над самоубийством западной цивилизации".

