28 января, 16:26

В мире
Polsat News: в Варшаве пенсионер переехал жить в машину из-за мусора в квартире

В Варшаве пенсионер переехал жить в машину из-за мусора в квартире

Фото: 123RF.com/realfah

В Варшаве пенсионер переехал жить в машину из-за мусора в квартире, сообщил телеканал Polsat News.

По данным СМИ, жители многоквартирного дома годами терпят 80-летнего соседа Богуслава. Из-за мусора в его жилище завелись клопы и мухи, а проверки газа и вентиляции не проводились годами. Жильцы боялись пожара и жаловались на антисанитарию, но власти ссылались на право частной собственности и ничего не предпринимали, говорится в публикации.

Соцслужбы и психолог 2 раза приезжали в Богуславу, чтобы предложить помощь, но тот не открывал дверь. В середине января в его квартире из-за мороза лопнул радиатор, после чего вода затопила весь дом.

Только после этого, как указывают журналисты, поляк согласился на уборку. Бригада уборщиков сказала, что на это уйдет минимум 5 дней. Они планировали очистить квартиру и вернуть ее хозяину с голыми стенами. Однако соседи пенсионера опасаются, что он снова начнет складировать вещи.

Отмечается, что Богуслав по-прежнему живет в автомобиле на парковке. В холода местная администрация приносит ему горячее питание.

"Этот человек не способен к самостоятельной жизни. Вся его жизнь в последние годы указывает на то, что он остро нуждается в помощи", – рассказал один из соседей пенсионера.

Ранее в Великобритании арендатор квартиры оставил после себя большое количество мусора и 200 бутылок из-под водки с мочой внутри. Он не впускал хозяина квартиры в помещение в течение 2 лет. Как рассказал сосед сверху, он никогда не видел, чтобы съемщик выносил мусор или покидал жилье.

Жители дома в Москве пожаловались на антисанитарию в квартире

