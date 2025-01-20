Daily Mail: арендатор в Англии оставил в квартире после себя 200 бутылок с мочой

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Арендатор квартиры в Великобритании оставил после себя большое количество мусора и 200 бутылок из-под водки с мочой внутри, говорится в публикации Daily Mail.

Для хозяина квартиры Яна Прингла выселение стало "последним средством", поскольку съемщик не впускал его в квартиру в течение двух лет. Когда мужчина смог получить доступ в помещение, дверь в нем открывалась трудно из-за бытового мусора: коробок, банок и других вещей. При этом в квартире чувствовалась высокая влажность.

"Сосед сверху сказал, что никогда не видел, чтобы съемщик выносил мусор или покидал квартиру, поэтому я забеспокоился", – рассказал хозяин.

Ранее квартиранты съехали из дома в районе Очаково-Матвеевское, но оставили после себя огромное количество мусора и 20 кошек. Животных нашли в мешках для строительных отходов, их хотели вынести и оставить во дворе. Кошек смогла забрать волонтер Виктория, которая позже искала для них новые семьи.

