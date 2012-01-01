Мать найденных в подвале в Петербурге детей объяснила, почему отдала их отцу

В Санкт-Петербурге обнаружили трех маленьких детей, проживавших вместе с отцом в подвале дома в антисанитарных условиях. На кадрах, запечатлевших пристанище семьи, видны горы мусора, грязная посуда и разруха. По словам отца детей, он забрал их у матери, но обеспечить нормальной квартирой пока не смог. В отношении обоих родителей возбудили уголовное дело. Рассказываем подробности.



"Они запущенные"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Петербурге в одном из домов, расположенных по Московскому шоссе, правоохранители обнаружили трех мальчиков в возрасте от двух до шести лет, ютившихся вместе с отцом в подвале. На ситуацию обратили внимание местные жители, которые и пожаловались в полицию. В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что в ходе проверки пристанища семьи выявили антисанитарные условия. Детей изъяли, а в отношении их родителей возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию.

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина рассказала телеканалу "78", что мальчиков доставили в одну из городских больниц. "Они запущенные. Они, по всей видимости, не кормленные и больные, все простуженные", – подчеркнула омбудсмен.

По ее словам, у мальчиков отсутствуют надлежащим образом оформленные свидетельства о рождении, а на одного из детей и вовсе нет документов. У двух других в графе "отец" стоит прочерк. Что касается матери, то она живет в другом регионе и якобы оказывала финансовую помощь.





Анна Митянина уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Мне это непонятно, потому что уже полгода нет ее рядом с детьми, а младшему два года всего. Как она могла оставить на человека, который никаких правовых оснований не имеет находиться рядом с детьми, это вопрос большой, и с ним надо разбираться правоохранительной системе.

По данным регионального Следственного управления СК, мать мальчиков уже привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов детей. Кроме того, она имеет уголовную судимость за покушение на кражу.

"Что касается дальнейшей судьбы детей, сейчас самая главная задача – установить диагнозы, состояние здоровья, обеспечить необходимый курс лечения, затем непременно определить их в социозащитные учреждения, чтобы решить вопрос их дальнейшего устройства либо в семью приемную, либо возврата к родителям – такой вариант тоже не исключен, либо помещение уже в социальное учреждение", – уточнила Митянина.



"Мы прекрасно жили"

Фото: прокуратура г. Санкт-Петербурга

О детях, проживавших в подвале, в соответствующие органы заявила местная жительница Юлия Мироненко, которая случайно встретила одного из мальчиков полностью раздетым на улице, сообщает РЕН ТВ. "Мальчик выглянул и на ступеньках стоял абсолютно голый. Я испугалась. Сначала показалось, что он вообще весь в зеленке, что у него ветрянка... Говорю: "Давай я тебя угощу. Расскажи мне, где твои родители". Он поближе подошел, я его обернула в плед. Мы сели в машину, но он ничего не говорил. Я думаю, он просто очень испуган был", – рассказала женщина.

Мироненко уточнила, что заглянула в подвал, там было пыльно и очень жарко. Именно поэтому все дети ходили голыми, предполагает она. На фото, опубликованных в СМИ, видно, что вокруг мальчиков творится полная антисанитария. Повсюду валяются мусор и грязное белье. В центре "комнаты" установлены мониторы, а на деревянных полках имеется и другая техника. Сам отец семейства Артур – компьютерный мастер, сообщает "Комсомольская правда".

Подвал, в котором жила семья, он арендовал полтора года назад. Ежемесячно за помещение мужчина платил 11 800 рублей. Здесь он устроил компьютерную мастерскую и торговал запчастями на различных сайтах. Около пяти месяцев назад решил забрать детей у матери.

"Мы с Настей решили жить раздельно. Она увезла детей к своему новому парню. Но мои мальчики очень свободолюбивые. Устраивали там каждый день бардак, и ее парень стал ругать их. Дети по телефону просили меня забрать их в Петербург. Я поехал и забрал. А жилья-то не было", – рассказал мужчина.





Артур отец детей Обустроил все как мог в подвале, и это очень хороший подвал... Мы прекрасно жили, параллельно я подыскивал жилье. Но это просто затянулось немного, а потом стало тепло, и я пошел в магазин. В это время все дети случайно обмазались масляными красками и младший выбежал на улицу. Тогда-то его и заметила соседка.

По словам Артура, за время совместной жизни он обучил сыновей языку программирования и ведению быта. Мужчина также рассказал, что мальчики не употребляют мясо. Они якобы "сами пришли к выводу, что это убийство живых существ". Кроме того, отец пояснил, как боролся с антисанитарией в подвале. Он уточнил, что крыс удалось "переселить" в кладовку, поставив им туда миску с крупой. "Мы не могли их убить, рука не поднималась, а поймать было невозможно. У нас еще и голубь жил. Мы его на улице подобрали", – сообщил отец семейства.

Мужчина отметил, что покупал для мальчиков игрушки, собрал для них мебель и даже повесил доски с алфавитом. Летом семья якобы планировала переехать. По мнению Артура, скорее всего, детей отдадут матери. Но он все же надеется впоследствии забрать мальчиков к себе. Что касается прочерка в графе "отец", то, по словам мужчины, это сделано специально, чтобы Анастасия могла получать пособие как мать-одиночка. Ранее сообщалось, что Артур имеет судимость за наркотики.

Вместе с тем мать мальчиков уже экстренно вернулась в Петербург. В беседе с журналистами женщина сообщила, что сначала увезла детей в Самару. В этом городе якобы не так дорого снимать жилье. Но Артур сильно тосковал по мальчикам, поэтому временно забрал их к себе. "Я предоставлю все документы, фотографии – все, что могу в свою пользу как мать, что я есть, что я адекватный человек, что я люблю своих детей", – подчеркнула Анастасия.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной рассказали, что женщине разъяснили порядок действий в сложившихся обстоятельствах. Отмечается, что ситуация находится на контроле у омбудсмена.

