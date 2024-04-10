Отец найденных в подвале в Петербурге детей объяснил, почему забрал их у матери

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Мужчина, ставший фигурантом уголовного дела после обнаружения его троих детей в подвале одного из домов Санкт-Петербурга, рассказал, почему решил забрать их у матери. Его слова передает RT.

Отца найденных детей зовут Артур. По его словам, он постоянно ссорился со своей женой Анастасией, из-за чего они разошлись. Женщина якобы забрала детей к своему новому сожителю в другой город, но некоторое время спустя дети начали жаловаться, что их постоянно ругают. В результате, по данным мужчины, он решил забрать их себе. В свою очередь, детский омбудсмен Анна Митянина подтвердила, что мать детей уже как полгода проживает в другом регионе, но якобы материально помогает малышам.

По словам Артура, он покупал детям игрушки, сделал для них маленькую мебель, повесил доски с алфавитом, а к лету планировал переехать. Отец детей подчеркнул, что, скорее всего, малышей отдадут обратно матери, однако он выразил надежду на то, что сможет забрать их обратно. Артур планирует начать зарабатывать на квартиру и оформить необходимые документы.

Он добавил, что нигде не числится в качестве отца, чтобы женщина получала пособие.

По данным RT, мужчина ранее был судим за наркотики. В 2005 году его поймали на их продаже и приговорили к 3 годам лишения свободы в условном режиме. Кроме того, в родном городе мужчины – Энгельсе Саратовской области – у него также были проблемы с приставами из-за долгов. Такая же ситуация возникла и в Москве, добавило издание.

Как рассказали жители района, где и нашли детей, Артур снимал помещение за 20 тысяч рублей в месяц. По предварительным данным, там он ремонтировал электронную технику.

Об обнаружении трех братьев в возрасте от двух до шести лет в подвале дома Петербурга стало известно 10 апреля. Дети проживали там в антисанитарных условиях вместе с отцом. Полицейские приняли решение изъять детей и передать их в медучреждение, а мужчину направить в отдел полиции для разбирательства.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении родителей по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

