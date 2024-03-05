05 марта, 15:41Происшествия
Уголовное дело возбуждено в Истре после госпитализации младенца с переломами
Фото: Следственный комитет РФ
Следователи в Истре завели уголовное дело после госпитализации младенца с переломами. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале подмосковного главка СК РФ.
Расследуется дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью лицу, находящемуся в беспомощном состоянии.
"3 марта в приемное отделение медучреждения поступил новорожденный мальчик. При осмотре врачами у младенца диагностированы многочисленные переломы. В настоящее время ребенок находится на лечении", – говорится в публикации.
Правоохранители допросили родителей, а также запросили характеристику на семью мальчика. Следователи намерены выяснить все обстоятельства случившегося.
Ранее в Тульской области возбудили уголовное дело в связи с убийством годовалого ребенка.
Тело малыша с ножевым ранением нашли в одной из квартир в Ленинском районе. Как уточнили в СК, благодаря оперативно-разыскными мероприятиям удалось определить и задержать подозреваемого, который совершил преступление. Им оказался отец мальчика, признавший вину в содеянном.
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