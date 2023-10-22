Пьяный мужчина угрожал подростку ножом на станции "Чистые пруды"

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В Москве задержан 27-летний житель Подмосковья, подозреваемый в угрозе убийством несовершеннолетнему. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заявление пресс-службы Главного управления МВД России по столице.

Сообщается, что на платформе станции метро "Чистые пруды" мужчина беспричинно толкнул подростка, а затем начал его преследовать. Злоумышленник достал из кармана нож и стал угрожать ребенку физической расправой.

Мальчику удалось убежать и обратиться к дежурившим полицейским. Они быстро задержали агрессивного мужчину и доставили его в отдел полиции. Оказалось, что гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью").

Помимо этого, на мужчину составлен протокол об административном правонарушении за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Похожий инцидент произошел накануне в Красноярске. Мужчина без причины напал на прохожего с ножом и ранил его в шею в центре города. Подозреваемого задержали. Следователи приняли к производству уголовное дело о покушении на убийство.