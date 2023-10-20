Мужчина напал на прохожего с ножом и ранил его в шею в центре Красноярска

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Мужчина без причины напал на прохожего с ножом и ранил его в шею в центре Красноярска. Подозреваемого задержали. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка СК.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 16 октября на улице по проспекту Мира. Подозреваемый ударил незнакомого мужчину имевшимся у него ножом в область шеи один раз. Следователи приняли к производству уголовное дело о покушении на убийство.

В сообщении добавили, что 27-летний потерпевший обратился за помощью к прохожим, его госпитализировали. Сейчас он пришел в себя, его состояние стабильно. Задержанным оказался 25-летний красноярец, он может страдать психическим заболеванием. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

По данным телеграм-канала Kras Mash, пострадавшим является организатор выступлений Ирины Хакамады Константин Новитский.

Ранее в ходе драки на платформе станции столичного метро "Мичуринский проспект" мужчина ударил оппонента ножом. Уточнялось, что в причинении легкого вреда здоровью подозревают 40-летнего пассажира метро.

До этого дочь ударила свою мать ножом в живот на территории Нижегородского кремля. Отмечалось, что конфликт между женщинами произошел из-за семейных разногласий.

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