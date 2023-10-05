Дочь ударила мать ножом в живот на территории Нижегородского кремля

Фото: Следственный комитет РФ

Дочь ударила свою мать ножом в живот на территории Нижегородского кремля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ.

"5 октября около 12 часов в дежурную часть полиции поступило сообщение от очевидцев о том, что на территории Нижегородского кремля одна женщина нанесла ножевое ранение в брюшную полость другой. Пострадавшая госпитализирована", – отмечается в сообщении.

По данным МВД, полицейские смогли задержать женщину и доставили ее в отдел полиции № 5 Нижнего Новгорода. Предварительно установлено, что женщины являются родственницами. В настоящее время проводится проверка по факту случившегося.

В свою очередь, в управлении Росгвардии по Приволжскому округу сообщили, что к сотруднику роты охраны Нижегородского кремля обратилась прохожая. Она сообщила, что в сквере возле Михайло-Архангельского собора лежит женщина, истекающая кровью. До прибытия скорой помощи сотрудники Росгвардии оцепили территорию и оказали пострадавшей первую помощь.

В ведомстве добавили, что конфликт между матерью и дочерью произошел из-за семейных разногласий. Результатом ссоры стало ножевое ранение, которое дочь нанесла своей матери, а затем повалила ее на землю.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Серпухове местный житель напал на девушку и несколько раз ударил ее ножом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время злоумышленник задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.