Жителя Серпухова отправили под стражу за покушение на убийство девушки

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В подмосковном Серпухове местный житель напал на девушку и несколько раз пырнул ее ножом. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, ночью 19 сентября на территории одной из автозаправок Серпухова между незнакомыми 47-летним мужчиной и 29-летней женщиной начался конфликт. В ходе ссоры обвиняемый достал из своего автомобиля нож и нанес множественные удары потерпевшей в область грудной клетки и живота. Девушку с колото-резаными ранениями доставили в больницу.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления, допросили свидетелей и назначили комплекс судебных экспертиз.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Злоумышленник уже задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что житель Томской области убил приехавшую на вызов женщину-фельдшера. Ей размозжили голову, а позже тело расчленили и бросили останки в погреб.

По подозрению в совершении преступления полиция задержала местного жителя, который на допросе признался в содеянном. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.