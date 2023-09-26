Житель Томской области убил приехавшую на вызов женщину-фельдшера

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина жестоко убил 61-летнюю женщину-фельдшера, прибывшую на вызов в селе Иштан Кривошеинского района Томской области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка Следственного комитета (СК) РФ.

Тело погибшей с многочисленными повреждениями было обнаружено вечером 25 сентября в лесном массиве около населенного пункта. По подозрению в совершении преступления полиция задержала местного жителя, который на допросе признался в содеянном.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, инцидент произошел в момент застолья, которое организовали по случаю предстоящего дня рождения 47-летнего мужчины. Во время домашнего мероприятия он и 41-летний гость поссорились, из-за чего второй якобы плеснул в именинника растворитель и поджег его. Огонь мужчины потушили самостоятельно, но из-за полученных ожогов решили вызвать фельдшера.

"Она пришла к ним, а они напали на нее и размозжили ей голову. Утром преступники расчленили тело и сбросили останки в погреб", – рассказал собеседник издания.

По предварительным данным, женщина была одним фельдшером в населенном пункте. Она пришла на вызов в одиночку.

По факту произошедшего региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 ("Убийство"). В ближайшее время мужчине планируют избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого житель Омской области убил брата супруги и двух собственных сыновей из-за бракоразводного процесса. После случившегося он покончил с собой. Женщине и ее двум детям удалось спастись.

