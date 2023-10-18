Неизвестный ранил ножом ребенка из дошкольной группы в польской Познани – СМИ

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Неизвестный мужчина напал с ножом на группу дошкольников в польском городе Познань, сообщается на сайте радиостанции RMF FM.

"Произошло нападение с ножом на группу дошкольников в Познани. Идет борьба за жизнь 5-летнего мальчика", – отмечается в сообщении.

По данным радиостанции, нападение произошло, когда дети были на прогулке. Сначала мужчина угрожал детям, затем ранил мальчика и скрылся с места происшествия.

В свою очередь, правоохранители оцепили территорию. Нападавший был задержан полицией после непродолжительной погони. Правоохранители заявили, что злоумышленником оказался мужчина пожилого возраста.

Ранее сообщалось, что мужчина совершил нападение с ножом на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас на севере Франции. Один человек погиб, трое получили ранения. Нападавший был задержан полицией.

Позже стало известно, что семью убийцы учителя во Франции должны были депортировать из страны еще в 2014 году. Нападавшим оказался 20-летний Мовсар Могушков, ранее судимый за публикацию в социальных сетях запрещенных материалов террористической группировки, запрещенной в России.

По данным диппредставительства РФ в Париже, молодой человек, напавший на школу во французском Аррасе и убивший учителя, с детства проживает во Франции и подвергся влиянию радикальных идей не в России.