Задержан неизвестный, который пытался ворваться в еще одну школу во Франции

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Полиция задержала человека с подозрительными чемоданами, который пытался ворваться в еще одну школу в коммуне Аррас на севере Франции, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.

У задержанного были два чемодана и рюкзак. На место вызвали саперов.

Сообщается, что школа, в которую пытался ворваться неизвестный, находится в 200 метрах от учебного заведения, где утром в результате нападения был убит учитель.

13 октября около 11:00 20-летний бывший ученик напал с ножом на лицей Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале. По информации полиции, во время нападения он прокричал "Аллах Акбар".

Как сообщил глава МВД Франции Жеральд Даманен, нападавшего задержали во время полицейской операции. В результате атаки на образовательное учреждение погиб учитель. Охранник школы получил многочисленные ранения и находится в критическом состоянии, состояние еще одного преподавателя оценили как средней тяжести. Из учащихся никто не пострадал.

Телеканал добавил, что задержанный – чеченец и числится в списке лиц, представляющих угрозу государственной безопасности. Указывается, что еще задержали его брата.

Также сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон и министр образования Габриэль Атталь выехали на место происшествия. Премьер-министр Элизабет Борн отменила поездку в Орлеан и возвращается в Париж.