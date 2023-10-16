Посольство сообщило, что напавший на школу во Франции радикализировался не в РФ

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Молодой человек, напавший на школу во французском Аррасе и убивший учителя, с детства проживает во Франции и подвергся влиянию радикальных идей не в России, сообщили ТАСС в посольстве РФ в Париже.

В диппредставительстве подчеркнули, что выходец из Ингушетии Мовсар Могушков переехал во Францию в 5-летнем возрасте и с тех пор проживал в этой стране.

"Совершенно очевидно, что его радикализация происходила не в России", – говорится в сообщении.

В пятницу 13 октября мужчина совершил нападение с ножом на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас на севере Франции. Один человек погиб, трое получили ранения. Нападавший был задержан полицией.

Позже стало известно, что семью убийцы учителя во Франции должны были депортировать из страны еще в 2014 году. Нападавшим оказался 20-летний Мовсар Могушков, ранее судимый за публикацию в социальных сетях запрещенных материалов террористической группировки, запрещенной в России.