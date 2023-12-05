СК возбудил уголовное дело по факту убийства годовалого мальчика в Туле

Фото: телеграм-канал "Следком"

В Тульской области завели уголовное дело в связи с убийством годовалого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По информации следователей, 4 декабря в квартире в Ленинском районе нашли тело малолетнего малыша с ножевым ранением. Как уточнили в СК, благодаря оперативно-разыскными мероприятиям удалось определить и задержать подозреваемого, который совершил преступление. Им оказался отец мальчика, признавший вину в содеянном.

Сейчас мужчину отвезли в больницу. После того, как ему окажут необходимую медпомощь, СК проведет с ним несколько следственных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств инцидента.

На месте работают следователи и криминалисты.

При этом расследование находится теперь на контроле в центральном аппарате СК РФ, а глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СК Владимиру Усову доложить о ходе следствия по делу и комплексе следственных мероприятий.

В свою очередь, знакомый подозреваемого сообщил, что его не удивила подобная развязка событий, так как тому была необходима психиатрическая помощь.

"Не понимаю, почему такого неадекватного человека держали на свободе. Я с ним общался где-то два года назад, нес просто какую-то ерунду о том, что его в психушке короновали и он вор в законе", – рассказал знакомый отца ребенка, сообщает телеканал "360".

Ранее женщина, которая убила младенца 44 ударами ножом в поезде на Московском центральном кольце (МЦК) сразу после родов, получила три года колонии. Приговор вынес Лефортовский суд Москвы. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима.

Тело новорожденного нашли утром 24 апреля в электричке на шоссе Фрезер в Москве. После этого СК Москвы возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 ("Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").

В ходе расследования выяснилось, что 24-летняя девушка родила ребенка в санузле электрички. Затем, по информации следователей, она убила ребенка и оставила его тело в вагоне поезда.

Кроме того, СМИ писали, что после родов женщина нанесла младенцу удары ножом. В его дыхательных путях нашли кусочки туалетной бумаги, что, предположительно, могло свидетельствовать о попытке женщины заставить ребенка прекратить дышать.



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