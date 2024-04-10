Троих мальчиков-маугли обнаружили в подвале в Петербурге

Фото: Следственный комитет РФ

Троих мальчиков-маугли в возрасте от двух до шести лет вместе с отцом обнаружили в сыром подвале дома 14 по Московскому шоссе в Санкт-Петербурге, сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

С заявлением в полицию 9 апреля обратились местные жители. По данным ведомства, семья жила в антисанитарных условиях.

На данный момент детей изъяли и поместили в больницу для лечения, а правоохранительные органы начали проверку. Отца мальчиков доставили в отдел полиции для разбирательства. Органы опеки проинформировали об инциденте, свое решение они озвучат позже.

До этого депутат Госдумы, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова призвала лишить родительских прав на двух детей семью сыроедов из Красноярска, где умерла двухлетняя девочка. Смерть ребенка связана с неисполнением обязанностей по воспитанию, тем не менее родители умершей девочки считают себя невиновными. Они не водили детей в медучреждения, не вакцинировали и соблюдали нетрадиционные методы лечения. Отказ от мяса и молока обвиняемые объяснили непереносимостью белка.