10 апреля, 10:09Происшествия
Троих мальчиков-маугли обнаружили в подвале в Петербурге
Фото: Следственный комитет РФ
Троих мальчиков-маугли в возрасте от двух до шести лет вместе с отцом обнаружили в сыром подвале дома 14 по Московскому шоссе в Санкт-Петербурге, сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
С заявлением в полицию 9 апреля обратились местные жители. По данным ведомства, семья жила в антисанитарных условиях.
На данный момент детей изъяли и поместили в больницу для лечения, а правоохранительные органы начали проверку. Отца мальчиков доставили в отдел полиции для разбирательства. Органы опеки проинформировали об инциденте, свое решение они озвучат позже.
До этого депутат Госдумы, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова призвала лишить родительских прав на двух детей семью сыроедов из Красноярска, где умерла двухлетняя девочка. Смерть ребенка связана с неисполнением обязанностей по воспитанию, тем не менее родители умершей девочки считают себя невиновными. Они не водили детей в медучреждения, не вакцинировали и соблюдали нетрадиционные методы лечения. Отказ от мяса и молока обвиняемые объяснили непереносимостью белка.
Уголовное дело возбуждено после обнаружения истощенных детей в Перове